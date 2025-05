Un weekend ricco di soddisfazioni per il settore giovanile della Sir Susa Vim Perugia

Un weekend ricco di soddisfazioni e ottimi spunti per il futuro per il settore giovanile della Sir Susa Vim Perugia! E’ stata una domenica intensa: oltre alle due squadre under 13 e under 17 maschili, che sono state impegnate nelle rispettive finali regionali, si è disputata anche una finale storica, terminata con una sconfitta 3-1 con la Bartoccini, per la nostra Sir Under 16 femminile, allenata da Sandro Severini e diretta da Mauro Lillocci, responsabile del settore femminile del club.

Una domenica speciale: finali per l’Under 13, Under 17 e Under 16 femminile

E’ stata una giornata importante: la mattina si è aperta con la vittoria dell’Under 13 che si è aggiudicata il titolo di campione regionale, al termine di una partita molto combattuta con Monteluce. Anche in questo caso è stato molto bello vedere come due squadre di Perugia, nel mondo dei “piccoli” creano movimento. Questo è un altro bel segnale che evidenzia come piano piano questo sport sta prendendo piede anche nei più giovani, come ha sottolineato il responsabile del settore giovanile bianconero, Andrea Piacentini:

«I ragazzi hanno fatto una stagione straordinaria, molti di loro che hanno giocato sono presenti nelle partite della prima squadra nel servizio di asciugatura e questo è un motivo di vanto perché significa che questi ragazzi sono attaccati a questo sport e cercano di migliorare guardando anche quello che per loro in questo momento è un “sogno”. Per quanto riguarda l’Under 17 è stata un’altra bellissima finale, di alto livello, tra due squadre come la Sir e la Volley Perugia, che ha vinto con merito 3-1 disputando una grande partita. Anche qui c’è motivo di soddisfazione perché ci sono elementi molto interessanti dall’una e dall’altra parte. I nostri ragazzi ce l’hanno messa tutta: venivamo da un momento difficile per una serie di “sfortune fisiche” che sono accadute a questo gruppo che ha perso un paio di elementi, però chi c’è stato non li ha fatti rimpiangere e ha dato il massimo per poter far sì che la vittoria fosse dalla parte nostra. Anche qui è stata una bellissima finale, condita da un ottimo pubblico presente: un Pala Pellini gremito! E’ stata una partita di alta pallavolo e di alto livello tecnico e quindi adesso un grande “in bocca al lupo” va alla School Volley che andrà a giocare le finali nazionali Under 17».

La serata si è conclusa con il debutto storico nella finale regionale dell’Under 16 femminile, partita combattuta anche in questo caso, a tratti la Bartoccini a provato a piazzare degli allunghi importanti, ma da parte nostra c’è stata una grande Noemi Fiorucci, che è nel giro delle nazionali giovanili, che ha cercato di tenere testa alla squadra avversaria.

Under 19 in partenza per le finali nazionali a Termoli

Adesso in casa bianconera ci si appresta a partire lunedì per il Molise dove l’under 19 è attesa dalle finali nazionali. Sarà un girone tosto perché i giovani Block Devils incontreranno i Diavoli Rosa e Trento la prima giornata e una squadra del Molise il giorno dopo. L’importante è arrivare primi, quindi e vincere tutte le gare per cerare di poter passare alla seconda parte, dove si affronteranno le migliori in assoluto d’Italia della categoria.

A fine mese sarà invece il turno della Boy League (in campo otto delle migliori formazioni Under 14 dei club di Serie A) che andrà a Fano a disputare la Final Eight, in programma dal 23 al 25 maggio.

«Stiamo lavorando per metterci già in moto per consentire al nostro settore giovanile di migliorare ancora di più – conclude Piacentini – ma la cosa più importante è di vedere nella nostra terra, l’Umbria, che è ancora fertile da questo punto di vista, c’è la possibilità di attingere per cercare di aumentare gli appassionati del volley partendo dai piccolini, come succede in Under 13».