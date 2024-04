Under 16, umbri protagonisti al Festival delle Regioni

Domenica scorsa si è svolto, presso il Centro Sportivo ‘Sapienza Sport’ di Roma, il Festival delle Regioni, dedicato alla categoria under 16. La rappresentativa umbra si è confrontata con quella della Sicilia, della Puglia e della Sardegna. Buone prestazioni e determinazione sia in attacco che in difesa, che hanno permesso di vincere tutti e tre gli incontri. Il Torneo interregionale è servito ad evidenziare le ottime potenzialità degli atleti che grazie al lavoro svolto quotidianamente nei club di appartenenza continueranno ad alzare ulteriormente il loro livello. I ragazzi sono stati accompagnati dai tecnici Alessandro Magi e Giulio Battistacci.