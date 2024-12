Vigilia di Perugia-Padova: Block Devils pronti a riscattare il punto perso all’andata

E’ già tempo di tornare in campo per i Block Devils che domani incontreranno la Sonepar Padova tra le mura amiche del PalaEvangelisti. I campioni d’Italia viaggiano a vele spiegate, imbattuti dall’inizio della stagione, in campionato e in Champions. Seduta video nel pomeriggio di oggi e poi allenamento sul taraflex che domani ospiterà la seconda giornata del girone di ritorno di regular season. I ragazzi di coach Lorenzetti hanno ancora i muscoli caldi, reduci dalla quarta giornata della fase a gironi di Champions, disputata con il Saint Nazaire appena due giorni fa e vinta 3-0.

La squadra di coach Cuttini arriva invece a Perugia reduce dalla sosta obbligata dalla partecipazione della Cucine Lube Civitanova al Mondiale per Club. Le ultime due partite disputate risalgono all’anticipo dell’undicesima giornata di andata, il 27 novembre in trasferta a Trento e, il 1° dicembre, dal match casalingo con Verona: due sconfitte (battuta 3-1 a Trento e 3-0 in casa da Verona) piuttosto pesanti nell’economia della classifica che ha fatto scivolare i patavini al nono posto, insieme a Taranto, a quota 10 punti, ma con una partita da recuperare.

Capitan Falaschi e compagni arriveranno al cospetto della Sir Susa Vim Perugia per cercare di strappare qualche punto, sulla scia di quanto successo nel match di andata, dove i Block Devils si sono imposti solo al tiebreak.

Il fischio di inizio è alle 18.

I PRECEDENTI

Sono 28 i precedenti tra le due squadre in partite ufficiali, di cui 24 vinti da Perugia e 4 da Padova. L’ultimo scontro diretto risale al 6 ottobre scorso, seconda giornata di andata di regular season, alla Kioene Arena.

IL MATCH DI ANDATA

Il match di andata, seconda giornata di regular season, aveva regalato uno spettacolo di due ore e mezza al pubblico della Kioene Arena. Partiti avanti di un set, vinto 23-25, i Block Devils avevano subito il recupero dei padroni di casa che avevano conquistato il secondo e terzo set 25-23 e 25-21. Nel quarto parziale la rimonta di Perugia che aveva chiuso ai vantaggi 24-26 per poi imporsi al tie-break 10-15. Il gruppo bianconero aveva chiuso con un 46% di efficacia in attacco, 11 muri e 6 ace. Mvp di giornata era stato Yuki Ishikawa, che aveva chiuso la sua partita con 16 punti, un 46% in attacco e 2 muri.

EX DELLA PARTITA

Proprio Yuki Ishikawa è uno degli ex della partita: lo schiacciatore giapponese ha giocato a Padova, prima i approdare a Milano, nella stagione 2009/2010 guidato in panchina da coach Valerio Baldovin.

Tra le file di Perugia anche Francesco Zoppellari, padovano di nascita, che ha militato nella sua città nella stagione 2016/2017 (sempre con coach Valerio Baldovin), per poi fermarsi per tre stagioni consecutive, dal 2021 al 2014, tutte e tre guidate dall’attuale coach Jacopo Cuttini.

Anche coach Angelo Lorenzetti è un ex del match. La guida della European Padova, nella stagione 2000-2001, coincide con l’esordio in Superlega del tecnico bianconero, dopo i due anni in A2 e la guida della nazionale Juniores e pre-juniores maschile.

ARBITRI DELL’INCONTRO

Il match sarà arbitrato da Angelo Santoro di Varese e da Armando Simbari di Milano.

DIRETTA DEL MATCH SU DAZN VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match Sir Susa Vim Perugia – Sonepar Padova sarà trasmesso in diretta streaming video su Dazn e sulla piattaforma OTT “VBTV” (volleyballworld.tv) con la telecronaca di Diego Anselmi e il commento tecnico di Marco Ferraro.

PROGRAMMAZIONE SU RETESOLE

Un’ampia sintesi di Sir Susa Vim Perugia – Sonepar Padova sarà trasmessa lunedì 23 Dicembre alle ore 00:30 e martedì 24 Dicembre 16:20 su di Rete Sole, canale 11 del Digitale Terrestre, partner televisivo ufficiale della Sir Susa Vim Perugia.

Lunedì 23 Dicembre alle 21 andrà invece in onda Lunedì Volley, il nuovo format dedicato ai Block Devils, condotto da Elena Ballarani, con Domenico Cantarini e Simone Camardese.

Ospite della puntata l’opposto della Sir Susa Vim Perugia, Jesus Herrera.