Volley: Perugia campione d’Italia ! Conquista il suo secondo scudetto dopo la Supercoppa, Mondiale e Coppa Italia

La Sir Safety Perugia è campione d’Italia. Supera la Vero Volley Monza in rimonta ed ottiene il secondo titolo della sua storia. Una stagione straordinaria quella della Sir Perugia: prima la Supercoppa vinta contro il Civitanova. Poi il Mondiale per Club conquistato in India battendo i brasiliani del Minsa. A fine gennaio la Coppa Italia a Bologna vinta per 3-1 in finale sempre contro il Monza. Ora lo scudetto dopo quello del 2017-2018. La squadra umbra ha infatti vinto per 3-1 (19-25; 25-23; 27-25; 25-20) sul campo del Mint Vero Volley Monza in gara -4 della finali scudetto, aggiudicandosi la serie per 3-1 e conquistando quindi lo scudetto. Per coach Angelo Lorenzetti è il secondo titolo consecutivo dopo quello dell’anno scorso alla guida dell’Itas Trentino, e il quarto in carriera in tre società differenti. Il match winner di oggi è stato lo schiacciatore Wilfredo Leon, fuoriclasse polacco ex cubano, autore di 25 punti. Per i “Block Devils” perugini, alla settima finale di sempre, è il quarto titolo stagionale. I titoli della società biancorossa del presidente Gino Sirci, diventata nel giro di pochi anni protagonista nei massimi palcoscenici, sono diventati così 13. Dalla prossima stagione Perugia ritroverà anche l’Europa, con la partecipazione alla Champions League. Intanto oggi c’è stato un passo d’addio vincente da Perugia per il capitano Wilfredo Leon, che ha messo a terra 25 palloni e si è ritagliato un ruolo da protagonista nel finale. Il caraibico che in nazionale gioca con la Polonia ha infatti deciso di lasciare l’Umbria, anche se non sa ancora di quale squadra farà parte nella prossima stagione. “Ma ho 30 anni e mi aspetto di giocare per altri otto”, ha detto di recente. Il primo parziale di oggi si è contraddistinto per un forte equilibrio fino all’ 11-11 poi i brianzoli hanno costruito il vantaggio fino ad aggiudicarsi il set per 25-19. Nel secondo set c’è stata la reazione della Sir con una rimonta al 17-18 grazie ad uno strepitoso Leon e Giannelli. La Sir ha raggiunto il pareggio aggiudicandosi il secondo parziale per 25-23. Nel momento decisivo ci ha pensato Leon a chiudere la sfida scudetto: terzo set 27-25, quarto sette 25-20. Il Perugia conquista così il secondo titolo della sua storia.