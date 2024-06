Volley under 15 della Sir Safety Perugia, 11esima alle finali nazionali di categoria

I ragazzi di coach Moscioni nell’ultimo giorno di gare alle finali nazionali di categoria cedono al tie break al mattino con Sant’Anna Tomcar (Piemonte 1) nella semifinale 9°/12°. Nel pomeriggio contro VT BI Holiday (Veneto 2) un rotondo 3-0 certifica un piazzamento incredibile a coronamento di un torneo giocato alla grande dai giovani Block Devils. Il tecnico bianconero: “Difficile chiedere di più ai ragazzi. Chiudiamo la manifestazione con cinque vittorie e tre sconfitte, dopo aver giocato la nostra pallavolo contro tutte le avversarie incontrate e penso che ognuno di noi, personalmente e insieme come gruppo, si porterà dentro l’emozione della vittoria con il Vero Volley e del passaggio nelle prime sedici d’Italia” –

PERUGIA – Termina con uno strepitoso undicesimo posto assoluto il viaggio dell’under 15 della Sir Safety Perugia di coach Andrea Moscioni, coadiuvato dall’assistente Luca Palazzetti, alle finali nazionali di categoria concluse stamattina a Schio.

I giovani Block Devils del settore giovanile bianconero, griffato ITS Umbria Academy, main sponsor di tutto il settore, si rendono protagonisti di un torneo incredibile e centrano un piazzamento di grande prestigio a coronamento di una stagione di importante crescita per un gruppo campione regionale di categoria frutto dell’unione delle due squadre di Santa Maria e di Perugia, allenate rispettivamente da Brizzi e da Moscioni, e con i prestiti di Gallinella e Buompadre dalla Nuova Pallavolo Spoleto.

Una finale nazionale nella quale i bianconeri hanno saputo esprimere in ogni partita un livello di gioco importante, ordinato nelle varie fasi, tecnicamente e tatticamente di qualità sapendo sopperire a qualche centimetro in meno ed alle fatiche di cinque giorni senza respiro da un punto di vista fisico e mentale con abilità pallavolistica, spirito di squadra e grande determinazione.

Una finale nazionale nella quale i bianconeri hanno saputo giocarsela a viso aperto contro tutte le avversarie incontrate nelle varie fasi del torneo, dall’exploit nel girone eliminatorio riuscendo ad estromettere un settore giovanile guida in Italia come quello del Vero Volley Monza, passando per la seconda fase e finendo con gli ultimi due match giocati ieri per decidere il piazzamento finale.

Ieri mattina nella semifinale 9°/12° contro Sant’Anna Tomcar (Piemonte 1) Canalicchio e compagni giocano l’ennesimo match di livello, perdono dopo mille emozioni il primo set 28-30 ed accusano il colpo nel secondo parziale (18-25). Poi l’ennesima reazione di questo torneo per una squadra dai valori morali altissimi e molto unita. Terzo e quarto set vedono una Perugia più efficace in battuta ed attacco e si arriva al tie break (25-22, 25-21). Nel quinto e decisivo set la partenza è ottima (3-0), poi si accende la spia delle energie per i Block Devils, gli avversari rialzano la voce e si impongono 10-15. Bertoia, recuperato in extremis, è il miglior realizzatore dei suoi con 17 palloni vincenti. Gallinella (14 punti), Sirci (13 punti) e Vertecchi (11 punti) gli altri in doppia cifra.

Ieri pomeriggio, con le ultime energie rimaste, la finale 11°/12° posto contro VT BI Holiday (Veneto 2). Ed ultima grande prova di capitan Cassieri e compagni. Tre set di bella pallavolo in un match combattuto contro una realtà come quella veneta da sempre all’avanguardia nel movimento giovanile italiano, una vittoria rotonda dei Block Devils (parziali di 25-22, 25-19, 25-22) e coach Moscioni con il suo assistente Palazzetti che danno spazio a diversi elementi della rosa. I due martelli Gallinella e Bertoia chiudono il match rispettivamente a quota 13 e 11, l’opposto Sirci ed il centrale Vertecchi ne mettono a terra 9 a testa.

La chiosa finale di questa grande avventura dell’under 15 la mette il tecnico Andrea Moscioni.

“È stata una grande settimana ed una grande esperienza per i nostri giovani atleti. Forse alla fine c’è anche un pizzico di rammarico per la semifinale di ieri mattina 9°/10°, entrare nella top ten sarebbe stato fantastico, però onestamente penso sia difficile chiedere di più ai ragazzi. Chiudiamo la manifestazione con cinque vittorie e tre sconfitte, dopo aver giocato la nostra pallavolo contro tutte le avversarie incontrate e penso che ognuno di noi, personalmente e insieme come gruppo, si porterà dentro l’emozione della vittoria con il Vero Volley e del passaggio nelle prime sedici d’Italia. Questo dell’under 15 è un gruppo bellissimo, unito, di livello, su cui puntare, che andrà avanti insieme e con il quale a breve programmeremo il lavoro per il prossimo anno”.

Questa la rosa dell’under 15 protagonista nelle finali nazionali di Schio:

Alessandro Cassieri (K), Giacomo Pennetta, Lorenzo Valocchia, Lorenzo Pecetti, Alessandro Sirci, Samuele Borgnini, Davide Canalicchio, Federico Vertecchi, Jacopo Bertoia, Tommaso Gallinella, Adriano Alunno Violini, Matteo Mecarelli, Romolo Biasini, Lorenzo Buompadre. All. Moscioni, assistente Palazzetti.