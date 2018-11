Leonardo Cenci in ospedale per “gravi problemi”. Lui: “Vi voglio bene”

PERUGIA – Una brutta, bruttissima sorpresa per Leonardo Cenci. Lo sportivo, noto per la sua campagna di sensibilizzazione contro il cancro, nonostante la sua malattia, è stato ricoverato in ospedale per “gravi problemi”. Ne da notizia proprio lui su Facebook, in un post che ha ottenuto più di 11mila like, quasi 4mila commenti e centinaia di condivisioni.

“… Credo proprio che il reparto dell oncologia medica, sia molto affezionato a me, d’altro canto non potrebbe essere diversamente, visto che anche io lo adoro💖💖💖

Si dice che Dio lasci le battaglie più difficili ai suoi soldati migliori… io credo che mi abbia confuso con RAMBO 😜😜😜 … ieri sono stato ricoverato in oncologia 🏩 per diversi gravi problemi; perdita di sensibilità agli arti superiori e inferiori, perdita dell’ udito, fortissimo mal di testa e perdita dell’ uso della parola… Buona domenica, AVANTI TUTTA, ORA PIÙ CHE MAI!!! E pregate per me🙏🙏🙏 Vi voglio bene💖💖💖”, scrive.