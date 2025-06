Allarme dermatite bovina, anche in Umbria è caccia all’insetto: sei aziende zootecniche umbre sotto sorveglianza

A seguito dell’allerta per un focolaio di dermatite nodulare contagiosa dei bovini registrato in Sardegna, la Regione Umbria ha immediatamente attivato un piano straordinario di sorveglianza e controllo, in virtù del quale l’Osservatorio dell’Istituto zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche ha rapidamente mappato tutte le movimentazioni di bovini dalla Sardegna vero l’Umbria. Dalle verifiche è emerso che nel territorio della Usl Umbria 2 non è stato registrato alcun movimento di animali dalla Sardegna mentre quello della Usl Umbria 1 sono state identificate sei aziende zootecniche che hanno ricevuto bovini dall’isola. In tutte queste strutture è stata immediatamente disposta una sorveglianza clinica obbligatoria, “accurata e tempestiva”. Sono stati attivati tutti i protocolli di sicurezza necessari con l’impiego dei servizi veterinari delle Asl, che rappresentano il primo presidio sanitario sul territorio per la tutela del patrimonio zootecnico e la salvaguardia della salute pubblica. “Vogliamo rassicurare gli allevatori umbri che stiamo facendo tutto il possibile per proteggere le loro attività e il nostro territorio” ha detto la presidente della Regione Stefania Proietti.