Altri 123 nuovi casi Covid in Umbria, risalgono i ricoverati

Si mantengono ancora sopra a 100 i nuovi casi Covid in Umbria, 123 nell’ultimo giorno. Risalgono i ricoverati negli ospedali, 50, tre in più, ma scendono a sette, da otto, i posti occupati nelle terapie intensive. E’ il quadro sul sito della Regione aggiornato a domenica 5 dicembre.

I guariti certificati sono stati 74 mentre non si registrano nuovi morti per il virus. In aumento a 1.837 gli attualmente positivi, 49 in più.

Sempre nell’ultimo giorno sono stati analizzati 2.281 tamponi e 9.215 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari all’uno per cento (era 1,2 sabato e 1,4 venerdì).