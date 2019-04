Amministrative, a Spello il M5S si allea con il centrodestra

SPELLO – Cambiano gli equilibri della politica nazionale e così, anche di quelle locali. Una novità importante arriva da Spello infatti, dove il Movimento cinque stelle realizza una delle prime alleanze organiche alle amministrative, entrando con un proprio rappresentante nella lista di centrodestra.

Daniele Battistelli, attuale tesoriere del Movimento 5 Stelle di Spello, entra infatti nella lista civica CambiAmo Spello con candidato sindaco Lorenzo Sensi. La notizia è stata resa ufficiale mercoledì sera dopo una lunga serie di incontri che hanno portato ad un accordo tra i rappresentanti della lista civica CambiAmo Spello e Daniele Battistelli che ha dato la sua disponibilità a candidarsi ed a rappresentare i grillini nelle prossime elezioni amministrative.

Daniele Battistelli ha 38 anni, è laureato in Ingegneria dell’Informazione ed attualmente lavora come libero professionista. E’ un grillino della prima ora, essendosi iscritto al Movimento 5 stelle fin dalla sua fondazione.

“Ho dato la mia disponibilità ad entrare in questa lista civica – ha spiegato Daniele Battistelli – perché purtroppo non ci sono le condizioni per creare di nuovo la lista e credo in questo progetto che è in linea con i principi che sono alla base del Movimento 5 Stelle. Insieme porteremo avanti un programma elettorale serio per rendere concreto quel cambiamento che ci stanno chiedendo i cittadini di Spello”.