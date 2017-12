BEVAGNA – Nella lista dei buoni propositi del Comune di Bevagna, per il nuovo anno in arrivo, c’è il desiderio di veder nuovamente limpidi e puliti i fiumi che attraversano il territorio. Una questione su cui l’Amministrazione comunale ha messo mano già da qualche mese, coinvolgendo cittadini e Regione, e che nel corso del 2018 si spera possa presentare una fotografia ben diversa da quella mostrata nel 2017. “Bevagna – fa sapere una nota del Comune – rivuole le sue acque cristalline. L’Amministrazione in primis ribadisce di tenere a questo obiettivo mostrando la propria vicinanza ai cittadini, così come al Comitato per la difesa delle acque, con cui collabora per monitorare e salvaguardare il territorio. L’incontro pubblico del 15 novembre, il tavolo tecnico in Regione il 6 dicembre, la firma della convenzione con la Regione e con L’Arpa sono stati i primi grandi passi fatti in questo 2017″.

Sono anche iniziati e finiranno a breve – prosegue la nota – i lavori per l’installazione della centralina lungo in Teverone, luogo dove per anni è stata richiesta inutilmente, per monitorare il corso del fiume. “Una prima vittoria” – dichiara il sindaco Annarita Falsacappa – e ora ci aspettiamo dei fatti e nel prossimo incontro ascolteremo le proposte concrete dei tecnici, alla presenza dell’Assessore regionale all’ambiente, per mettere in pratica il Piano di tutela delle acque e per rispondere alle normative europee, che ci obbligano al rispetto dell’ambiente e alla lotta all’inquinamento”.