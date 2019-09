Bianconi ricompatta tutti: ok da Di Maio e Zingaretti

PERUGIA – Vincenzo Bianconi ricompatta il centrosinistra e il M5S. Ok da Donatella Porzi: “Vincenzo Bianconi è il nostro candidato governatore. Conosco Vincenzo e sono contenta che la scelta sia caduta su una persona come lui, che ben sintetizza le caratteristiche degli umbri. Vincenzo è un giovane imprenditore, un grande lavoratore conosciuto nel mondo ma che ha l’Umbria (e la Valnerina) nel cuore. Vincenzo è un uomo generoso. Ricopre tante cariche, da quella di presidente di Federalberghi Umbria, di vicepresidente del Distretto Biologico di Norcia, presidente della Delegazione italiana Relais & Chateaux. Vincenzo è anche presidente dell’Associazione di solidarietà “I Love Norcia”, che ha raccolto fondi e realizzato iniziative per la Valnerina ferita dal sisma del 2016 ma che non è si lasciata prendere dallo sconforto e si è rimboccata le maniche.

Vincenzo è un uomo forte, con le idee chiare e la concretezza giusta per realizzarle. Noi lo aiuteremo, per l’Umbria e per gli umbri. Perché è nostro compito lasciare ai nostri figli una regione “più bella, più forte e più pulita”. Voglio esprimere un ringraziamento ad Andrea Fora, che aveva espresso la sua disponibilità e che continuerà ad essere una parte importante del nostro progetto”.

“ La candidatura di Vincenzo Bianconi è in grado di ridare all’Umbria speranza di nuove pagine di cambiamento. Lo voglio ringraziare per avere accolto l’invito che gli era stato rivolto e sono sicuro che intorno a lui si potrà creare una forte e ampia coalizione e una grande mobilitazione delle energie della società regionale. Quelle che vogliono ricostruire le zone terremotate e quelle impegnate per il futuro della regione. Voglio ringraziare anche Andrea Fora, che con il suo cammino coraggioso ha aperto la strada ad un progetto civico, sociale, politico cui il Pd ha aderito. Sono convinto che il patrimonio di idee, programmi e risorse umane messo in campo da Andrea Fora possa essere protagonista fondamentale di questa alleanza per l’Umbria, che può rappresentare un contributo per il cambiamento – oltre che di questa regione – anche del Paese. Ora faremo la nostra parte con le idee, le donne e gli uomini del Pd, per Vincenzo Bianconi Presidente”. Questa la dichiarazione di Walter Verini, a nome del Pd dell’Umbria.

“#Regionali 2019. La ricostruzione dell’ #Umbria parte proprio da #Norcia con Vincenzo Bianconi un grande imprenditore, persona seria ed affidabile conosciuta a livello internazionale. Sono certo che potrà anche dare uno slancio al turismo della nostra splendida regione.”, dice Filippo Gallinella, onorevole umbro M5S.

“Il candidato civico che il MoVimento 5 Stelle sosterrà alle elezioni regionali in Umbria sarà Vincenzo Bianconi, 47 anni, presidente umbro di Federalberghi e soprattutto imprenditore nel settore della ricezione turistica di Norcia. Ha vinto premi internazionali straordinari arrivando là dove pochi riescono a livello mondiale – dice Luigi Di Maio – Vincenzo è un marito ed è papà di due figli, è laureato in Economia del Turismo all’Università degli Studi di Perugia. Tra le cariche che ricopre attualmente c’è quella di Vicepresidente del Distretto Biologico di Norcia, quella di Presidente Associazione I Love Norcia e quella di Presidente Delegazione Italiana Relais & Chateaux”.