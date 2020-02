Caccia, domani sit-in di protesta davanti alla Regione. Le doppiette contro l’assessore Morroni.

Domani si presenteranno davanti al Consiglio Regionale dell’Umbria per protestare contro l’assessore alla caccia Roberto Morroni. Le doppiette , quelle della caccia al cinghiale, metteranno in atto un vero e proprio sit-in di protesta. I cacciatori sono offesi dalle dichiarazioni di Morroni che ha parlato di ” una gestione della specie cinghiale lasciata senza controllo in una situazione di inerzia “. Non ci stanno a passare come esempio negativo dell’attività venatoria. La ritengono una offesa gratuita, fatta senza conoscere la realtà. ” Tante persone come noi che garantiscono controlli e interventi fondamentali, completamente in forma di volontariato “, ricorda Fabio Faina. Per loro l’uscita del vicepresidente della giunta regionale rappresenta ” un’insulto ed una forma di disprezzo inaccettabile verso un volontariato completamente gratuito, che i cacciatori hanno messo a disposizione della comunità regionale per ridurre i danni alle colture e garantire la sicurezza della circolazione stradale “.