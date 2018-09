ROMA – L’oramai annosa questione dei ripescaggi si avvia alla conclusione. Bisognerà attendere fino a domani sera affinchè la Ternana, assieme alle altre società che hanno presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro il blocco degli stessi, vale a dire Siena, Pro Vercelli, Catania e Novara, conosca il suo destino. Ad annunciarlo è il presidente Franco Frattini, che tramite un post su Twitter ha annunciato:

“Domani sera il verdetto sulla serie B, nessuno slittamento“.

Poche, ma concise parole insomma su una vicenda che finalmente arriverà alla conclusione e consentirà alla serie C finalmente di prendere avvio (il numero uno Pasquale Gravina ha annunciato che si inizierà regolarmente domenica 16 settembre).

Ma perchè questo slittamento? A riverlarlo è lo stesso ex Ministro degli Esteri, che rispondendo ad un utente del social ha voluto sottolineare il fatto che si trovasse in Moldavia a causa di alcuni impegni di natura istituzionale. Non resta dunque che attendere.