Centauro 33enne muore in Valnerina: finisce contro il guardrail a Preci

Ancora un incidente mortale sulle strade dell’Umbria. Questa mattina un motociclista di 33 anni, residente a San Severino Marche, è morto in seguito ad un violento impatto col guardrail dopo essere caduto sull’asfalto. L’incidente è avvenuto sulla strada 209, tra Preci e Visso, in Valnerina. Sul posto è giunto anche un elicottero Icaro e i sanitari del 118 ma per il 33enne non c’era più nulla da fare. E’ morto sul colpo. Sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Norcia per i rilievi del caso. Non ci sono stati altri veicoli coinvolti. Purtroppo si tratta dell’ennesima vittima a bordo di una motocicletta lungo la statale 209 . Diversi, infatti, sono stati i centauro che hanno perso la vita in Valnerina soprattutto nel periodo estivo.