Città di Castello, Bacchetta presidente del Consiglio. Presto sarà il segretario regionale del Psi

Alla fine sono arrivati tutti i voti (16) : l’ex Sindaco Luciano Bacchetta, socialista, è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Città di Castello. Nessuno scherzo, quindi, ha riservato la votazione a scrutinio segreto malgrado i rumors dei giorni scorsi. La maggioranza di centrosinistra supera il primo appuntamento delicato, l’ex sindaco si ritaglia un ruolo istituzionale importante e Luca Secondi può iniziare a lavorare nelle migliori condizioni. ” Sarò un presidente imparziale, non favorirò nessuno e svolgerò la mia funzione con sobrietà”, sono le prime parole di Luciano Bacchetta. Quello di ieri per Bacchetta è il primo obiettivo raggiunto, ora ne resta un altro: assumere la responsabilità regionale dei socialisti umbri. Sarà lui, fra poco, a guidare i socialisti dell’Umbria nel difficile tentativo di riunirli tutti. Il ragionamento che Bacchetta ha iniziato a fare ai suoi compagni è assai semplice: ” Basta con le recriminazioni, questa nostra lunga diaspora deve finire. E’ arrivato il tempo dell’unità”. Proverà ad aprire un dialogo con tutti coloro che si pongono questo problema, con l’aspirazione di far si che la storia socialista non vada incontro ad un naufragio. Tornando al Comune di Città di Castello c’è da registrare la volontà del nuovo Sindaco Secondi di dar vita ad ” ad una camera di ascolto composta da competenze e professionalità” che avrà il compito di collaborare e consigliare la maggioranza nelle scelte più importanti. Un tentativo di coinvolgere la città, di aprire il comune alle energie migliori e promuovere nuovi modelli di partecipazione.