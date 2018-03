Città di Castello, cade mentre pota un albero: grave un 59enne

CITTA’ DI CASTELLO – E’ in gravi condizioni P. G., l’uomo i 59 anni, rimasto infortunato dopo una caduta mentre stava potando un albero. Sul posto subito l’ambulanza che ha trasportato l’uomo in ospedale. Da lì si è reso necessario un nuovo trasferimento a Perugia, verificatosi con l’elisoccorso.

L’uomo ha riportato traumi importanti in più parti del corpo, ma quello che maggiormente preoccupa è la lesione della colonna, le cui conseguenze saranno oggetto di monitoraggio nella prossime ore. Il trasferimento del paziente all’ospedale S.Maria della Misericordia è avvenuto, come detto, in elicottero per la migliore gestione assistenziale del caso. Dopo gli esami strumentali l’uomo è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata.