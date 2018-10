Città di Castello, donazione da 50mila euro per l’ospedale

CITTA DI CASTELLO – Si è tenuta martedì 23 ottobre, presso la Sala Coli dell’Ospedale di Città di Castello, la conferenza stampa relativa alla donazione di strumentazioni sanitarie a favore del servizio di Oncologia, da parte della famiglia Marsili, in memoria di Patrizia, ex dipendente dell’ospedale e del fratello Fabio, entrambi deceduti prematuramente. Insieme al Direttore Generale della USL Umbria 1 Andrea Casciari, sono intervenuti, Silvio Pasqui Direttore del Presidio Alto Tevere, Stefano BraviDirettore del Dipartimento Medico Oncologico e Simona Nanni Responsabile P.O. Aspetti Giuridici Contabili Atti Amministrativi.

La donazione ha un valore complessivo di circa 50 mila euro e comprende:

1 elettrocardiografo con centralina di monitoraggio e monitor dedicato : permette di far fronte a possibili situazioni di emergenza mediante l’acquisizione e memorizzazione continua del segnale elettrocardiografico durante l’infusione di farmaci potenzialmente cardiotossici, come accade in chemioterapia;in pochi ospedali Italiani è presente tale strumentazione, che garantisce un aumento notevole della sicurezza del paziente;

: permette di far fronte a possibili situazioni di emergenza mediante l’acquisizione e memorizzazione continua del segnale elettrocardiografico durante l’infusione di farmaci potenzialmente cardiotossici, come accade in chemioterapia;in pochi ospedali Italiani è presente tale strumentazione, che garantisce un aumento notevole della sicurezza del paziente; 4 dispositivi per il controllo dei parametri corporei : utilizzati per il controllo e il monitoraggio di pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione non invasiva d’ossigeno e temperatura corporea; forniscono il dato in 1 minuto, consentendo ottimizzazione del lavoro degli operatori e miglioramento dell’organizzazione complessiva del lavoro;

: utilizzati per il controllo e il monitoraggio di pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione non invasiva d’ossigeno e temperatura corporea; 7 poltrone per il trattamento dei pazienti oncologici: completamente automatizzate elettronicamente, regolabili in altezza ed inclinazione per un maggior comfort al paziente.

“Esprimo un sentito ringraziamento alla famiglia Marsili – sottolinea Andrea Casciari – per la profonda vicinanza mostrata nei confronti dell’ospedale e per la sensibilità nel fornire un maggior sollievo alle persone in condizione di fragilità fisica e psicologica”.

“È per tutti motivo di orgoglio, aver conosciuto voi e la vostra splendida famiglia alla quale , insieme, rivolgiamo un sentito grazie, perché il gesto di oggi ci parla di un amore grande, amore per la vita”- così ringrazia Simona Nanni.