Commmercio: quasi 1 su 5 è ambulante e il 30 per cento parla straniero

PERUGIA – Meno di una impresa commerciale su 5 è ambulante. Questa tipologia di impresa, nelle sue diverse forme, rappresenta in Umbria circa il 17% (il 17,6%) sul totale delle imprese operanti nel commercio. In valore assoluto sono 2.172 in Umbria al 30 giugno 2018. Sotto la media nazionale che raggiunge una quota superiore al 20% (22,1%).

Ambulante non fa sempre rima con straniero. Secondo i dati del Registro delle Imprese, elaborati da Unioncamere-InfoCamere,gli operatori dei mercatini sono per la grande maggioranza italiani. Una fotografia che con lievi oscillazioni si conferma in tutto il Paese. A Terni la percentuale di ambulanti italiani sfiora il 73% (72,9%).

In valore assoluto sono 199 le bancarelle (ditte individuali) registrate al 30 giugno 2018 con titolare italiano presso il Registro Imprese dell’Ente camerale. Gli operatori dei “mercatini” che parlano straniero non raggiungono pertanto, a Terni e nel suo territorio provinciale, il 30% .

A livello regionale, il trend non cambia. Le imprese del commercio ambulante raggiungono quota 2.172 (dato che comprende tutte le forme giuridiche non solo le individuali). Quelle individuali a guida italiana, la quasi totalità, sono 578, in termini percentuali il 70,2%.

Osservando da vicino il profilo anagrafico dei protagonisti emergono alcune peculiarità, tra queste la spiccata valenza locale, certificata dal fatto che in media il 78% dei titolari vanta radici nella provincia.

Terni non è cosi tra le “province più ambulanti” d’Italia piazzandosi al 50esimo posto nella graduatoria nazionale su un totale di 105 province (Graduatoria per % delle imprese individuali con titolare nato in provincia). Il capoluogo di regione si posiziona al 54esimpo posto.

I settori

L’articolazione per settore vede un peso significativo di quello non alimentare ed in particolare il comparto abbigliamento.

Al secondo posto viene la categoria “altri prodotti” (tra cui fiori, cosmetici, detersivi).

Imprese totali registrate per regione ed incidenza % su totale commercio al dettaglio al 30 giugno 2018 Graduatoria per valore percentuale