Di Girolamo non cambia rotta e riesuma i ‘dinosauri’

TERNI – Jurassik Park 2.0. Ci si permetta la licenza poetica e la citazione cinematografica ma, a quanto pare, il Partito democratico di Terni deve essere stato impegnato in un remake della celebre pellicola spielberghiana nell’insediamento degli organi, dopo la tornata congressuale. Il tema è l’assemblea comunale e quella che doveva essere la gestione unitaria del partito, alla base dell’elezione di Leopoldo di Girolamo, ex sindaco, che è stato l’unico candidato alla segreteria.

La sua base elettorale però si è rotta, con l’uscita della componente Filipponi, sulla proposta di Roberto Piermatti come presidente dell’assemblea. Insomma, il consigliere regionale del 1993 non era proprio il massimo del promesso rinnovamento. Così come non sono state il massimo, le altre nomine fatte: l’ufficio di presidenza con Mica-Terenzi, e poi la commissione di garanzia con Piccinini, Leopoldi e Poponi. Quindi il tesoriere con Petrangeli.

La stessa segreteria non è che brilli di originalità: Petrangeli, Emidio Gubbiotti, Serantoni, Iannoni, Desantis, Berretta, Cosmina, Francesca Malafoglia, Monti, Di Micco, Riccardo Brugnetta. Di certo Raffaele Di Micco e Luca Serantoni potrebbero sentirsi un po’ soli come età, essendo gli unici giovani del gruppo. Con Alberto Pileri responsabile del programma. Insomma, non proprio un debutto al top.