Emergenza calore, continua il grande caldo: le raccomandazioni

A seguito del bollettino trasmesso in data odierna dal Centro di Competenza Nazionale del ministero della Salute con il quale, per le giornate di oggi 15/07/2024, domani 16/07/2024 e di mercoledì 17/07/2024 sono previste temperature massime percepite di 35 gradi con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, è dichiarata attiva per i giorni 15 – 16 – 17 LUGLIO 2024 la fase relativa al livello 3 – forte disagio.

Si invita la popolazione a rischio ad adottare le seguenti misure qualora temperatura e l’umidità dell’aria aumentino: