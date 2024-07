Questa sera, alle ore 21 presso l’Arena Santa Giuliana, esordio ad Umbria Jazz per Raye: una delle artiste più seguite in streaming al mondo, con oltre 3 miliardi di ascolti. Nel Regno Unito ha all’attivo un doppio disco di platino, cinque dischi di platino, quattro d’oro e quattro d’argento, ha inoltre appena vinto 6 Brit Awards, record assoluto, oltre a molteplici riconoscimenti internazionali. È anche indiscutibilmente una delle più importanti autrici avendo scritto brani per artisti del calibro di John Legend, Ellie Goulding, Khalid, David Guetta, Diplo e Beyoncé. Il suo nuovo album, “My 21st Century Blues”, che segue “Euphoric Sad Songs” del 2020, è un lavoro profondamente personale composto da tredici canzoni, che tocca tutti i temi, dalle difficoltose esperienze nell’industria musicale agli abusi sessuali, agli stupri, al dismorfismo corporeo, alle dipendenze, alla misoginia e persino ai cambiamenti climatici.