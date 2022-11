Fiera di Morti, 50mila presenze e circa 5 milioni di euro di giro di affari

Cinquanta mila presenze e circa 5 milioni di euro di giro di affari: sono questi i numeri dell’edizione 2022 della Fiera di Morti, tradizionale evento della città di Perugia presente dall’1 al 6 novembre. Grande afflusso di visitatori a Pian di Massiano, dove erano presenti ben 518 banchi, ed in centro storico, con circa 80 espositori tra artigiani – situati in corso Vannucci, via Mazzini e via Fani – enogastronomia dalle regioni d’Italia (Umbria, Puglia, Lombardia, Trentino Alto Adige, Sardegna, Calabria, Piemonte, Sicilia) in piazza Matteotti e Villaggio delle Città Gemelle (situato piazza Italia)