FlixBus amplia il servizio in Umbria: al via nuovi collegamenti da Perugia, Foligno e Terni

MILANO – FlixBus potenzia il servizio in Umbria per offrire ai passeggeri in partenza dalla regione un’offerta di mobilità sempre più capillare e facilitare, al tempo stesso, l’accesso al territorio per i turisti: a partire da oggi saranno operative le prime corse verso nuove destinazioni italiane in partenza da Perugia, Foligno e Terni verso Marche, Lazio, Toscana, Puglia e Basilicata.

Il Perugino sempre più connesso: dalla provincia verso 15 nuove destinazioni

L’ampliamento della rete in Umbria si concretizza innanzitutto nell’ampliamento dei collegamenti tra la provincia di Perugia e le altre regioni italiane.

Da lunedì 2 dicembre, infatti, i passeggeri in partenza da Perugia potranno raggiungere Altamura, Ginosa, Marina di Ginosa, Laterza, che si affiancano in Puglia alle destinazioni già connesse, tra cui Bari, Foggia, Taranto, Lecce e Brindisi, e verso Matera e Metaponto in Basilicata. Si consolida così il corridoio dei collegamenti fra il capoluogo e il Sud Italia, recentemente valorizzato dalle nuove tratte inaugurate verso la Calabria e la Sicilia (fra le destinazioni raggiungibili senza cambi, Crotone, Messina e Catania).

Foligno, inoltre, beneficerà da oggi di un importante potenziamento dei collegamenti con le regioni attigue, che consentirà di raggiungere senza cambi Orte,Roma e gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino in Lazio (con benefici soprattutto per chi deve decollare dagli scali romani e vuole raggiungere il terminal senza stress), e Muccia, Tolentino, Loreto, Osimo e Ancona nelle Marche.

Da Terni verso Toscana, Puglia e Basilicata: al via cinque nuove corse

Il leader europeo della mobilità su gomma istituisce inoltre nuovi collegamenti diretti con Terni, ampliando la rete delle connessioni disponibili dalla Città degli Innamorati. Da lunedì 2 dicembre, i Ternani potranno usufruire delle prime corse verso Siena, che si affianca in Toscana a Firenze tra le mete connesse, Ginosa, Marina di Ginosa e Laterza in Puglia e Metaponto in Basilicata.

I nuovi collegamenti già acquistabili su tutti i canali di vendita FlixBus

Per garantire ai passeggeri tutti i comfort necessari al viaggio, FlixBus prevede la presenza, a bordo, di sedute reclinabili, Wi-Fi gratuito, prese di corrente e toilette.

Tutti i collegamenti sono acquistabili online, sul sito www.flixbus.it, via app e nelle agenzie viaggi affiliate sul territorio.