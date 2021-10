Garavaglia, dobbiamo rafforzare il sistema turismo

“Dobbiamo rafforzare il sistema turismo perché il futuro può essere ben più del 13-14% del Pil”: a dirlo all’ANSA è stato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a margine dell’evento “Ripartire dalla bellezza”, organizzato tra gli altri dal Comune di Città della Pieve – dove si svolge -, da Federturismo di Confindustria e Federalberghi.

“Di quanto sia importante il turismo ce ne siamo accorti durante il lockdown per l’emergenza pandemica, che ci ha fatto capire a tutti l’importanza di questo settore”, ha aggiunto Garavaglia. “Adesso siamo ripartiti – ha detto ancora il ministro – l’estate è andata bene, ma dobbiamo fare andare bene anche l’inverno e quindi tornare a sciare in serenità”.

“Però questo non basta più”, ha sottolineato ancora Garavaglia, evidenziando che “queste sono le condizioni minime per iniziare a costruire il futuro di un settore che deve diventare ancora più forte. La crisi pandemica – ha detto ancora – ci ha fatto capire che è un settore importante, ma anche fragile quindi dobbiamo renderlo strutturalmente più forte”.