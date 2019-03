Gualdo Tadino, centrodestra spaccato: Forza Italia corre con Silvia Minelli

GUALDO TADINO – Spaccatura sancita e ufficiale nel centrodestra gualdese. Spaccatura che vede in campo ormai ufficialmente due candidati, Paolo Cappelletti lanciato dalla Lega e Silvia Minelli, ex assessore della giunta Morroni, dal 2009 al 2013, in corsa per Forza italia.

La presentazione avverrà sabato presso il centro commerciale “La bussola” dopo che la Lega è già scesa in campo, così come la lista “SiAmo Gualdo”, che si propone di essere al di là degli schieramenti.

Quindi, oltre alla coppia di candidati di centrodestra, qualcuno per SiAmo Gualdo, che non ha ufficializzato alcun nome, Stefania Troiani per i 5 Stelle e il sindaco uscente, Massimiliano Presciutti, che sta lavorando ad una coalizione ampia, dal centro della Monacelli al centrosinistra uscente.