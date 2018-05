Gubbio, Corsa dei Ceri perfetta nonostante la pioggia

GUBBIO – Corsa perfetta, nonostante la pioggia. Volge al termine la giornata più bella per Gubbio, quella della Festa dei Ceri. Le macchine lignee sono arrivate intorno alle 20 in Basilica, con Sant’Ubaldo che è entrato per primo chiudendo il portone come tradizione.

Tutto è andato benone, compresa l’Alzata, uno dei momenti più spettacolari. Uno spettacolo unico che si è svolto regolarmente, senza intoppi nonostante le nuove regole per la sicurezza. Tanri gli ospiti, a cominciare dal presidente del consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, la presidente dell’Umbria Catiuscia Marini, la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Donatella Porzi, l’assessore regionale alla Cultura Fernanda Cecchini, il vicepresidente di Palazzo Cesaroni Marco Vinicio Guasticchi, il consigliere regionale Andrea Smacchi e il collega Eros Brega. Non sono mancati i parlamentari Virginio Caparvi ed Emanuele Prisco e molti sindaci del territorio.

Di seguito il programma della Festa.