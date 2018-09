Gubbio, riprendono i lavori per la realizzazione dell’Albero di Natale

GUBBIO – E’ partita la macchina per l’allestimento dell’Albero di Natale più grande del mondo. Le operazioni di montaggio inizieranno domenica 16 settembre, con l’obiettivo di realizzare la sagoma luminosa che disegna l’Albero di Natale più grande del mondo sul versante sud del monte Ingino. L’impegno degli Alberaioli è sempre quello di regalare a tutti, con la collaborazione della Città di Gubbio, l’incantesimo e il fascino dell’Albero di Natale più grande del mondo.

“Ci scusiamo sin da ora per i disagi, speriamo minimi, che provocheremo – dice il presidente Lucio Costantin – da questa e per le domeniche a seguire, ai frequentatori domenicali degli stradoni del monte Ingino; in particolare ai ciclisti chiediamo una particolare attenzione per la presenza dei mezzi di trasporto e dei materiali che potrebbero essere presenti lungo gli stradoni”.