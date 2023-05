In 10mila all’edizione speciale della Marcia Perugia Assisi

10mila presenze, 119 scuole e 71 università italiane, 280 realtà associative e 150 gli enti locali provenienti da tutta Italia: sono i numeri dell’edizione speciale della “Marcia Perugia Assisi della pace e della fraternità'” dedicata alla formazione e al protagonismo dei giovani, che si è tenuta questa mattina da Perugia sui passi di Francesco per raggiungere Assisi. Ad aprirla un gruppo di ragazzi delle scuole che reggevano lo striscione in testa al corteo con la scritta “Trasformiamo il futuro”. Tra gli altri, alla partenza, anche l’assessore regionale Roberto Morroni, i sindaci di Perugia ed Assisi, Andrea Romizi e Stefania Proietti, e l’imprenditore Brunello Cucinelli.

La “marcia dei giovani” come l’ha definita Flavio Lotti, coordinatore del Comitato promotore Marcia PerugiAssisi che è tornata per la terza volta da quando è scoppiata la guerra in Ucraina. Durante la manifestazione di avvio della Marcia, dove è stata ricordata anche la tragedia in corso in Emilia Romagna con l’alluvione, si sono alternati sul palco vari interventi.