Incendio camper Borgorete, Ferdinandi: impegno per ripristino Unità di Strada

È’ quanto dichiara in una nota la Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, annunciando che nei prossimi giorni si recherà in visita alla Cooperativa sociale Borgorete che, per ben due volte in pochi mesi, ha subito l’incendio dei mezzi attraverso i quali viene svolto tale servizio”.

“Ritengo sia doveroso esprimere a nome dell’Amministrazione comunale la nostra solidarietà alle operatrici e agli operatori dell’Unita di Strada. Ho provveduto già a comunicare al presidente Carlo Alberto Rossetti che sarò prestissimo da loro per un momento di dialogo e di effettiva prossimità e per un confronto aperto sui temi più sensibili per le lavoratrici e dai lavoratori di tali servizi”.

“In queste ore ci stiamo già attivando affinché, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, si faccia piena chiarezza sull’accaduto”.

“I fatti di questi giorni ci restituiscono un quadro preoccupante che intendo approfondire con gli organi inquirenti, ma anche con i vertici della Usl Umbria 1 e con la Cooperativa, per promuovere un’azione sinergica che salvaguardi una funzione di prossimità così importante. Tanto più che, a seguito del primo incendio, ancora non è stata ripristinata la sede pubblica del Centro di accoglienza CABS che era stato danneggiato insieme al vecchio camper e che opera in sinergia con l’Unità di strada.

Per quanto di competenza, faremo di tutto per accelerare questo processo e garantire una piena operatività a queste importanti realtà del terzo settore, favorendo anche il riconoscimento dei recenti adeguamenti contrattuali spettanti alle cooperative”.