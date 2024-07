Alle ore 14:15 squadra Vigili del fuoco della sede centrale intervenuta in località San Savino di Magione per incendio campo. E’ stato necessario il supporto di altre squadre, in quanto l’incendio si è esteso a causa del vento. Attualmente sul posto 4 squadre. In arrivo in supporto una squadra VVF da Città della Pieve e un’autopompa da Foligno. Richiesto anche mezzo aereo.