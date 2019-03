Incertezze sul futuro di 30 lavoratori: nuovo sciopero all’Ast

TERNI – Le Rsu di Ast a fronte delle mancata convocazione al MISE, che alle dichiarazioni del Vice Capo di Gabinetto, ING. SORIAL doveva avvenire per la metà del mese di marzo.

A fronte:

Di un piano industriale di ridimensionamento dell’intero sito, che ne mina la strategicità.

Delle mancate risposte ai lavoratori tramite la piattaforma di secondo livello.

Della mancata stabilizzazione dei somministrati, che verranno trasformati direttamente dalle agenzie interinali con un escamotage dello staff leasing di fatto eludendo il DECRETO DIGNITA’.

Del persistere di ripetuti infortuni , di atteggiamenti intimidatori minacce e continue lettere di richiamo e provvedimenti disciplinari che a nostro parere ,non fanno altro che inasprire i rapporti con i lavoratori.

Dei mancati riconoscimenti professionali a operai, impiegati, quadri, facenti funzione e categorie speciali.

LE RSU condannano tali atteggiamenti e l’approssimazione da parte del management di AST non è più accettabile, in quanto le mancate relazioni sindacali ed industriali stanno mettendo in discussione accordi sindacali e l’intera gestione del SITO.

Dando seguito a quanto già denunciato nei precedenti comunicati, proclamano uno sciopero cosi articolato;

Il giorno 21 MARZO 2019 ore 4 di sciopero dalle 10:00 alle 14:00 dalle 18:00 alle 22:00 e dalle 02:00 alle 06:00.

Il giorno 22 MARZO 2019 ( 4 sq.) ORE 4 DI SCIOPERO dalle 10:00 ALLE 14:00 Per quanto riguarda gli Imp. e Quadri delle aree interessate seguiranno i reparti di appartenenza con 4 ore a fine turno.