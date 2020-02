La Sir cede al tie-break e la Coppa Italia va a Civitanova. Una finale combattuta e incerta fino all’ultimo.

Peccato, la Sir perde la finale di Coppa Italia al tie-break dopo un match combattuto fino all’ultimo.Vince la Lube che si aggiudica il prestigioso trofeo. Questi i risultati dei quattro set: Sir Perugia – Lube Civitanova 25 – 21 ; 23 – 25 ; 23 – 25; 36 – 34 ; 10 – 15. E’ stata una finale all’altezza delle attese, tirata come poche altre volte e alla fine ha vinto la Lube che ha dimostrato di avere piu’ benzina sulle gambe nella fase finale. Un grande spettacolo alla Unipol Sai Arena di Bologna davanti ad un pubblico entusiasta. Il primo set è della Sir con un grande Leon. Il clima è tesissimo con Heynen tiratissimo che si becca subito un cartellino giallo. Lanza chiude il set a favore della Sir: 25 – 21 per gli umbri. Nel secondo set viene fuori prepotentemente la Lube con un irresistibile Juantorena. La Sir passa anche in vantaggio per 22 – 21 ma alla fine la Lube si aggiudica il set per 25 – 23. Grande equilibrio all’inizio del terzo set fino a quando Russo sbaglia il servizio e concede due set point alla Lube. Poi la Sir commette un errore su una palla alzata male da Zhukouski e Juantorena ne approfitta per chiudere il conto: 25 – 23 per la Lube Civitanova. Quarto set vede all’inizio ancora una Sir in difficoltà ma , piano piano, trova la forza e la lucidità per riaprire il risultato. Ci pensa Atanasijevic a portare in vantaggio Perugia.Si arriva a 30 – 30. Nuovo match point Lube ma Leon annulla il vantaggio dei marchigiani. Alla fine è Plotnytskyi che consente alla Sir di aggiudicarsi il set :36 – 34 per la Sir. Al tie-break la Lube parte subito bene e va sul piu’ tre su un errore in attacco di Leon. Poi la Lube allunga il passo e vince 15 – 10. Peccato la Sir meritava la Coppa ma la Lube Civitanova si aggiudica la finale con merito.