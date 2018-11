La solidarietà chiama solidarietà, i terremotati in aiuto dei cittadini colpiti dal maltempo

NORCIA – Quando la solidarietà chiama solidarietà. E’ così che i terremotati della Valnerina hanno deciso di rimboccarsi le maniche per aiutare le famiglie colpite dal maltempo. Lo annuncia la Proloco di Ancarano, specificando che “vista l’immensa generosità che ci ha dimostrato il popolo italiano in occasione del terremoto, abbiamo deciso di attivarci per aiutare le popolazioni colpite dal maltempo. Dopo varie ricerche – dice – e dopo aver sentito i nostri amici del Trentino e del bellunese abbiamo individuato una famiglia specifica da aiutare direttamente. Si tratta della famiglia Rossi Stefano, Arianna e Francesca di Dimaro… l’alluvione di venerdì scorso ha portato letteralmente via la loro casa all’interno della quale c’era la mamma di 41 anni che ha perso la vita. Le comunità di Pinzolo e Madonna di Campiglio hanno attivato un Iban x aiutare questa povera famiglia… che ha bisogno di tutto. Siamo in contatto con il vice sindaco di Pinzolo , Albert Ballardini, al quale abbiamo chiesto di cosa necessitasse questa famiglia… lui ci ha detto che un aiuto economico sarebbe la cosa migliore in quanto questo persone devono ripartire da zero. Per chi volesse partecipare , anche con un contributo simbolico può contattare direttamente qualsiasi membro del consiglio della Pro Loco… provvederemo poi a faremo un unico bonifico x aiutare questa povera gente. Per chi invece volesse contribuire direttamente ci può contattare e forniremo i dati necessari. Ora tocca a noi aiutare!!!💪🏻 Grazieee!!!”.