SPOLETO – Giornata campale per la Maran di Spoleto. Teresa Maran si è dimessa e l’azienda ha un nuovo amministratore delegato, il dottor Andrea Marzapane, che ha aperto la settimana con l’annuncio dell’avvio delle procedure per l’apertura del concordato preventivo in continuità. L’azienda punta a favorire il prosieguo dell’attività produttiva e le concrete negoziazioni con i potenziali partners da curare con l’assistenza degli organi preposti alla procedura. “Siamo fiduciosi – dice l’azienda – di aver intrapreso il giusto cammino verso il futuro che i lavoratori e l’azienda meritano”.

L’obiettivo è quello di mettere in sicurezza l’azienda da eventuali creditori o istanze di fallimento.

“Cari colleghi – ha scritto Marzapane ai dipendenti – stiamo lavorando per dare un futuro alla nostra azienda, stiamo lavorando per trasformare le manifestazioni di interesse che abbiamo ricevuto in solide proposte che permettano a Maran di continuare a lavorare nel mercato del conto terzi e di accedere al crescente mercato del factoring. Da quando ci siamo incontrati il giorno 9 ci sono stati importanti avanzamenti nelle conversazioni che stiamo avendo con i possibili partners. E’ per questo motivo che abbiamo deciso di fare il primo passo nel cammino verso il nostro futuro. Oggi abbiamo attivato la procedura di concordato preventivo in continuità, una formula espressamente prevista per le situazioni come la nostra che garantisce di poter lavorare alla definizione degli accordi sotto la protezione del tribunale permettendo all’azienda di lavorare fino all’entrata del nuovo partner. Come promesso – prosegue la comunicazione – continueremo a tenervi aggiornati ogni qualvolta ci saranno novità. Continuiamo a lavorare insieme e impegniamoci tutti per regalarci il futuro che meritate”.