Massimiliano Santopadre: ” Per sempre nel cuore biancorosso “. Il suo carisma restera’ .

La sua visione, il suo coraggio, il suo carisma resteranno per sempre impressi nel cuore dei tifosi biancorossi e della nostra gloriosa societa’”. Così Massimiliano Santopadre ricorda Luciano Gaucci. ” Tutto l’ A.C. Perugia partecipa al cordoglio della famiglia Gaucci per la scomparsa di Luciano e si unisce al dolore dei suoi cari. Nell’era Gaucci, iniziata nel 1991, il Perugia ottenne una promozione in serie B, due promozioni in serie A, una semifinale di Coppa Italia, una Coppa Intertoto, l’accesso alla Coppa Uefa e un ottavo posto nella massima serie. “. A tutto questo bisognerebbe aggiungere anche le vittorie conseguite nel settore giovanile dove la Primavera del Perugia divento’ anche Campione d’Italia.