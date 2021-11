Norcia, sorpresi con mezzo chilo hascisc in auto e arrestati

In Valnerina prosegue l’intensa attività di prevenzione e controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Norcia. Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Norcia, nell’ambito di un servizio perlustrativo, hanno intercettato un veicolo con a bordo una giovane coppia che, per l’atteggiamento tenuto durante il controllo, ha subito insospettito i militari che così hanno deciso di approfondire il controllo.

I carabinieri rinvenivano così, durante la perquisizione dei soggetti e del veicolo, mezzo chilo di hashish, suddiviso in dosi e ben occultato all’interno dell’abitacolo, un bilancino elettronico di precisione e diverse banconote per un totale di 4.400,00 euro.

I due, poco più che ventenni, venivano tratti in arresto in flagranza, in concorso, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi degli articoli 110 C.P. e 73 D.P.R. 309/1990.

Il giovane, già noto ai Carabinieri, portava con sé anche un lungo bastone in acciaio e per questo motivo veniva denunciato anche ai sensi dell’articolo 4 della legge 110/1975.

Entrambi sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.