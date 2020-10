Papa a Spello, seconda visita alle clarisse di Vallegloria

Spello – Papa Francesco è giunto, a bordo della propria auto, al monastero delle suore Clarisse di Spello per una visita privata. E’ la seconda volta che il pontefice fa visita alle monache. La prima è stata nel 2019. In realtà quello di oggi è il terzo incontro tra le clarisse di Spello e il Papa. Il primo avvenne in Vaticano il 25 agosto 2016, tre anni dopo l’elezione di Francesco al soglio pontificio, quando le clarisse di Spello andarono a fargli visita a Santa Marta.

Nel primo pomeriggio, invece, il Papa è atteso ad Assisi per una visita privata alla tomba di San Francesco. Quindi nella città umbra firmerà la sua ultima enciclica.

Foto tratta dal sito: www.sanfrancescopatronoditalia.it