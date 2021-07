Perugia, arrestato il pusher del cimitero di Sant’Andrea delle Fratte

Credeva di aver trovato un posto sicuro, un luogo dove le persone vanno a trovare i propri cari e lontano dai controlli quotidiani delle forze dell’ordine. Così un albanese di 45 anni aveva individuato nel parcheggio del cimitero di Sant’ Andrea delle Fratte il luogo ideale per spacciare cocaina. E proprio fuori dal cimitero incontrava i clienti ai quali vendeva dosi di cocaina. Un via vai che però deve aver insospettito qualcuno che molto probabilmente ha raccontato di quel giro strano che si notava all’esterno del cimitero. Fatto sta che i poliziotti della Questura di Perugia, ormai abituati a tutto, hanno notato intorno a un’auto atteggiamenti sospetti. Si sono avvicinati senza far rumore e hanno beccato l’albanese arrivato in quell’istante, e due persone all’interno di un’autovettura ferma. L’albanese è stato perquisito trovando 1,5 grammi di cocaina e 200 euro in contanti mentre i due umbri dell’auto hanno confessato di essere in quel posto per acquistare cocaina. I due sono stati immediatamente segnalati alla Prefettura di Perugia e il pusher arrestato.