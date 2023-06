Perugia, cellulare e auricolare nascosti all’esame di guida: denunciato 24enne

E’ stato il personale della vigilanza a segnalare alla polizia di Stato una persona sospetta durante gli esami per il conseguimento della patente di guida. Segnalazione che poi si è rivelata attendibile. I poliziotti, intervenuti negli uffici della Motorizzazione civile di Perugia, hanno trovato un 24enne di nazionalità albanese in possesso di un cellulare e di un auricolare nascosti sotto la maglia. Il dispositivo scoperto dagli agenti avrebbe consentito al giovane di comunicare all’esterno con un complice che gli avrebbe fornito le risposte giuste ai quiz. Il giovane è stato quindi portato in Questura dove è stato denunciato per tentata truffa e per violazione del regio decreto sulle falsificazioni di esami. Il cellulare e l’auricolare sono stati sottoposti a sequestro.