Perugia, incendio del camper dell’Unità di Strada: la solidarietà dell’Usl Umbria 1 e Legacoop Umbria

“Massima solidarietà e vicinanza alla Cooperativa Borgorete e alle operatrici e agli operatori dell’Unità di Strada, il cui camper si è incendiato per due volte nell’arco di pochi mesi”. E’ quanto dichiara Nicola Nardella, direttore generale dell’Usl Umbria 1. “Non sappiamo ancora se questo gesto sia di natura dolosa o meno – sottolinea Nardella – ma di certo c’è stato un danno non solo per la Cooperativa Borgorete ma per tutta la città di Perugia. Da anni, infatti, l’Unità di Strada è un servizio della Struttura Complessa Sert, il Servizio Tossicodipendenze del Distretto del Perugino dell’Usl Umbria 1, di supporto per la riduzione del danno dei rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti e rivolto a persone tossicodipendenti. E’ importante per Perugia e ci auguriamo che possa essere ripristinato il prima possibile e che si possa fare al più presto chiarezza sui fatti, a tutela anche della salute delle operatrici e degli operatori che ci lavorano”.

“Esprimiamo solidarietà, vicinanza e pieno sostegno a nome dei cooperatori e delle cooperative associate a Legacoop – affermano Danilo Valenti Presidente di Legacoop Umbria e Andrea Bernardoni Presidente di Legacoopsociali Umbria – alle operatrici e agli operatori dell’Unità di strada ed a tutte le socie ed i soci della cooperativa. Il secondo incendio avvenuto nel giro di pochi mesi del proprio camper, danneggia un servizio di grande importanza per la città di Perugia, centrale per le politiche di riduzione del danno finalizzate a contenere i rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti”. “Questo secondo incendio, inoltre – continuano – pur non essendoci evidenze della natura dolosa ci preoccupa perché oltre che danneggiare il servizio rischia di togliere la serenità alle operatrici ed agli operatori che ogni giorno stanno sul campo a stretto contatto con la marginalità per permettergli di avere un sostegno attivo. È per questo motivo che auspichiamo che si possa fare al più presto piena chiarezza sull’accaduto e che la città di Perugia sappia stringersi attorno a Borgorete ed alle figure dell’Unità di Strada, che tanto bene fanno alla città. Nelle prossime settimane sosterremo, come Legacoop, la cooperativa in tutte le azioni che vorrà porre in essere per ripristinare al più presto la piena operatività del servizio”.