Perugia, ladri in azione nella notte a Villa Pitignano: messe a soqquadro diverse villette

Notte movimentata a Villa Pitignano, località del comune di Perugia, dove diverse abitazioni sono state messe a soqquadro dai ladri. È stata presa di mira sopratutto la zona di via Quirino e via Laooconte. I malviventi sarebbero entrati in alcune villette forzando porte e finestre. In alcuni casi i proprietari si trovavano in casa senza però accorgersi di nulla, soltanto dopo hanno scoperto l’effrazione trovando le finestre aperte e le camere sottosopra. Non è la prima volta che i ladri colpiscono le abitazioni di Villa Pitignano, più o meno con la stessa tecnica. I balordi colpiscono di solito case singole o villette appena si fa sera. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le prime indagini. Sono state acquisite anche alcune immagini degli impianti di video sorveglianza installate lungo il tratto stradale. Non si esclude nemmeno l’ipotesi di un basista che possa aver segnalato alla banda le caratteristiche di ogni singola abitazione presa di mira.