Perugia, occupazioni arbitrarie di immobili: controlli interforze a Ponte San Giovanni

PERUGIA – Tra le varie attività intraprese dalle Forze di Polizia nell’ultimo periodo, riveste particolare importanza l’azione di prevenzione e contrasto alle occupazioni arbitrarie di immobili.

Difatti, detto fenomeno, oltre a poter determinare turbative dell’ordine pubblico, incide negativamente sulla vivibilità delle città e può alimentare il verificarsi di situazioni di degrado.

Pertanto, stamattina, alcuni equipaggi delle Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, dell’Arma Carabinieri e della Polizia Municipale, si sono recati in zona Ponte San Giovanni, per verificare la presenza di possibili occupazioni arbitrarie di immobili, in fase di costruzione, presenti in quel quartiere cittadino.

Sul posto gli operatori non hanno riscontrato alcuna presenza, ma hanno rilevato segni di bivacco datati nel tempo, a dimostrazione che all’interno degli immobili ispezionati, al momento attuale, non appare rilevarsi la presenza di estranei.