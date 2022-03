Picco di contagi in Umbria: 1.635 nuovi casi, Rt a 1,04. Nell’ultima settimana +19% di diffusione

La diffusione della cosiddetta variante Omicron 2 del virus del Covid in Umbria, individuata nel 60% dei 56 campioni finora sequenziati, ha provocato nell’ultima settimana un aumento del 19% dell’indice di diffusione Rt, passato da 0,86 a 1,04. Grazie proprio ad uno studio, condotto dal nucleo epidemiologico regionale, è stato spiegato il perché dell’inversione della curva. Bisogna infatti considerare che Omicron 2 è del 33% più contagiosa rispetto a Omicron 1. Una crescita dei contagi che al momento non sembra comunque avere effetto sui ricoveri, rimasti sostanzialmente stabili. Una crescita che viene confermata anche dal bollettino di oggi, martedì 8 marzo 2022. Sono, infatti, 1.635 i nuovi casi Covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 10.686 tamponi eseguiti, di cui 1.865 molecolari e 8.821 antigenici, per una percentuale di positivi pari al 15,30%. Per fortuna c’è anche un bel numero di guarigioni a compensare l’alto numero di contagi: nelle ultime 24 ore sono stati 1.650 i guariti nella nostra Regione. Gli attualmente positivi in Umbria sono 10.615, sedici in meno rispetto a ieri. Si registra un nuovo decesso, si tratta di un paziente positivo residente a Collazzone. Scendono, invece, i ricoveri negli ospedali umbri: questa mattina sono 145 (-2) i pazienti positivi ricoverati in Umbria, di cui 6 (+1) in terapia intensiva.

I NUOVI CASI DI OGGI – Sono 1.635 i nuovi casi Covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore e riguardano i seguenti Comuni: 186 Perugia, 158 Terni, 99 Foligno, 96 Spoleto, 69 Città di Castello, 62 sono persone residenti fuori regione, 46 Castiglione del Lago, 45 Assisi, 45 Corciano, 37 Bastia Umbra, 36 Narni, 36 Orvieto, 35 Marsciano, 31 Magione, 31 Todi, 30 Umbertide, 28 Gualdo Tadino, 27 Città della Pieve, 25 San Giustino, 24 Deruta, 16 Amelia, 16 Stroncone, 14 Passignano sul Trasimeno, 13 Montecastrilli, 13 Norcia, 13 Paciano, 13 Spello, 12 Bettona, 12 Castel Giorgio, 10 Attigliano, 10 Castel Ritaldi, 10 Torgiano, 10 Tuoro sul Trasimeno, 9 San Gemini, 9 San Venanzo, 8 Citerna, 8 Gualdo Cattaneo, 7 Acquasparta, 7 Collazzone, 7 Otricoli, 7 Panicale, 7 Valfabbrica, 6 Avigliano Umbro, 5 Arrone, 5 Bevagna, 5 Campello sul Clitunno, 5 Cannara, 5 Cascia, 5 Castel Viscardo, 5 Ficulle, 5 Porano, 4 Baschi, 4 Giove, 4 Guardea, 4 Monte Santa Maria Tiberina, 4 Piegaro, 3 Allerona, 3 Calvi dell’Umbria, 3 Fossato di Vico, 3 Monte Castello di Vibio, 3 Montecchio, 3 Montefranco, 3 Sellano, 2 Monteleone d’Orvieto, 2 Monteleone di Spoleto, 2 Nocera Umbra, 1 Alviano, Cerreto di Spoleto, Fratta Todina, Montone, Parrano, Penna in Teverina, Pietralunga, Vallo di Nera, Valtopina.