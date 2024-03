Premio Internazionale di Giornalismo “Raccontami l’Umbria”: i premiati del 2024

Grande soddisfazione in Camera di Commercio per l’elevato tasso qualitativo dei giornalisti e delle testate vincitrici dell’edizione 2024 del Premio Giornalistico Internazionale Raccontami l’Umbria che, nato nel lontano 2009, ha ormai consolidato una fama globale.

“Il Premio Internazionale di Giornalismo “Raccontami l’Umbria” – ha ricordato il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni – è stato una bella intuizione che fin dalla nascita ha saputo imporsi all’attenzione del mondo della comunicazione per la serietà e la credibilità della sua proposta”. Prosegue Mencaroni: “Questa edizione si è caratterizzata ancora una volta per firme prestigiose, racconti emozionali, originali analisi socio-economiche e grandi produzioni video. Sono risultati che ci ripagano dell’impegno profuso e ci convincono a proseguire su questa strada”.

Per il presidente di Giuria, il noto volto di Tg2 Eat Parade Bruno Gambacorta, “Il bello di Raccontami l’Umbria è che ogni anno si rinnova, anche perché è una cartina di tornasole della comunicazione in ambito turistico, e infatti in questa edizione è emerso anche il nuovo trend del turismo di prossimità,la riscoperta dell’Italia e dell’Umbria da parte dei viaggiatori italiani ed europei”.

Le candidature inviate alla segreteria del Premio, che anche per questa edizione gode del patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, provengono da Italia, Regno Unito, Germania, Spagna e Brasile.

I VINCITORI DELLA 14a EDIZIONE

Vince nella Sezione Turismo, Ambiente e Cultura il folignate Giovanni Picuti con il pezzo “Un sassofono e un grifo rampante”, un brillante affresco della Perugia nella stagione di Umbria Jazz, uscito su “La Repubblica” – Le Guide ai sapori e ai piaceri.

Per la sezione Umbria del Gusto il premio è stato assegnato alla giornalista tedesca Ulrike Sauer per l’articolo “DasgroßeSchnüffeln” (Un affare tutto da annusare) uscito sulla testata bavarese Süddeutsche Zeitung: un accurato approfondimentodedicato al prezioso tartufo, sempre più raro in natura.

Nella sezione Video si sono affermati Dario Tomassini, Elisa Marioni e Andrea Rossini del Tgr Rai Umbria, per lo straordinario documentario “Umbria Jazz 50. Time after time”, ricco di vivaci e franche testimonianze e sorprendenti spezzoni d’epoca.

Il Premio della Giuria è andato al giovane giornalista milanese Alessandro Mariani per l’articolo “Olio d’oliva e sostenibilità, l’Umbria laboratorio tra tradizione e innovazione”, uscito su QuiFinanza.it, incentrato sulle nuove pratiche sostenibili per l’economia circolare e la valorizzazione del territorio messe in pratica in Umbria.

Il Premio Scuole di Giornalismo lo ha conquistato il giovane piacentino Enrico D’Amo che su Quattro Colonne, il canale della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia, ha realizzato il commovente servizio video “La vita “da film” di Dino Marinelli”, il brioso 90enne dalla battuta sempre pronta che per quasi un quarto di secolo è stato il padrone di casa della Pinacoteca di Città di Castello.

LE MENZIONI SPECIALI

Infine sono due le menzioni speciali che la Giuria ha voluto conferire per un meritevole riconoscimento.

La prima è andata ad Arianna Marelli e Lucia Tironi che per Sky Arte hanno realizzato il documentario “NERO Perugino Burri”, sulla omonima mostra che nell’ambito delle celebrazioni del cinquecentenario della morte del Perugino ha messo in dialogo, attraverso il nero, i due maestri dell’arte.

La seconda menzione speciale è stata conferita al giornalista fiorentino Stefano Miliani con “In Umbria chiedono più viaggiatori e meno turisti”,consapienti spunti di visita e riflessioni sul modello umbro di turismo colti in una lunga intervista a Vittoria Garibaldi, storica dell’arte e già Soprintendente ai beni storici artistici dell’Umbria, pubblicata su Il Giornale dell’Arte.

La Giuria 2024 è presieduta da Bruno Gambacorta, noto giornalista televisivo ideatore e responsabile di “TG2 Eat Parade”, affiancato dal Presidente e dal Segretario Generale della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni e Federico Sisti, dalla responsabile del settore Stampa e Comunicazione della Camera di Commercio, Paola Buonomo, dall’addetto stampa dell’ente camerale, Giuseppe Castellini, dai giornalisti Federico Fioravanti, Luca Garosi, Anna Maria Selini e da Donatella Binaglia, in rappresentanza dell’OdG Umbria del quale è anche vicepresidente.

Tutti i premi e le menzioni speciali saranno consegnati nel corso della cerimonia ufficiale che si terrà venerdì 19 aprile a Perugia, presso il Centro Servizi Camerali G. Alessi di via Mazzini, nell’ambito del Festival Internazionale di Giornalismo del cui programma il Premio “Raccontami l’Umbria-Stories on Umbria” è parte integrante sin dalla nascita.