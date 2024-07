Prime elezioni Rsu alla Eagleprojects: alla Slc Cgil il 62% dei voti

Prime storiche elezioni Rsu per lavoratrici e lavoratori della Eagleprojects S.p.A. di Perugia e nettissima vittoria per la Slc Cgil che con il 62% dei voti elegge 4 rappresentanti su 6, di cui tre donne, e si aggiudica la maggioranza assoluta in azienda.

“È un risultato straordinario – commenta Enrico Bruschi, segretario generale della Slc Cgil Umbria – perché parliamo di una realtà con oltre 600 dipendenti che opera in un settore fortemente innovativo, sviluppando software intelligenti e robotica avanzata. Per questo voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che hanno partecipato al voto ed in particolare ai 241 che hanno scelto la Cgil, apprezzando le proposte e le iniziative messe in campo dalla nostra organizzazione”. Nelle liste Cgil sono stati eletti Pietro Marino, Elisa Fermanelli, Maria Lucilla Pellegrini e Martina Resconi: “A loro va il ringraziamento e tutto l’appoggio della nostra organizzazione – conclude Bruschi – Questa affermazione così schiacciante ci riempie di orgoglio, ma al contempo ci carica di responsabilità nel ricercare da subito, attraverso la contrattazione, forme e modalità per individuare gli opportuni riconoscimenti, economici e normativi, per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori di EagleProject”.