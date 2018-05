Primo maggio, premiati i nuovi “Maestri del lavoro”. Il prefetto: “Prevenire l’illegalità nella ricostruzione”

PERUGIA – Un riconoscimento al lavoro svolto e un esempio di dedizione e laboriosità per le nuove generazioni: è il significato dell’onorificenza, concessa dal presidente della Repubblica delle “Stelle al Merito del Lavoro”, consegnate ufficialmente a venti neo “Maestri del Lavoro” dell’Umbria, in occasione della ricorrenza del 1° Maggio (15 dalla Provincia di Perugia e 5 di quella di Terni), tra cui due donne.

La consegna da parte dei Prefetti di perugia, Raffaele Cannizzaro, e di Terni, Paolo De Biagi, è avvenuta nella Sala del consiglio provinciale di Perugia, alla presenza del sottosegretario agli Interni Gianpiero Bocci, della presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Donatella Porzi, del sindaco di Perugia Andrea Romizi, oltre che di Parlamentari, autorità cittadine, sindaci dei comuni di residenza degli insigniti e dei vertici territoriali delle Forze di Polizia.

La cerimonia si è aperta con l’Inno d’Italia, seguito dal saluto di benvenuto del consigliere provinciale Erika Borghesi, in rappresentanza del Presidente dell’Ente, che ha ricordato anche la valenza della giornata dell’1 maggio, Festa del Lavoro, istituita nel 1947 e della nostra Costituzione, di cui quest’anno ricorre il 70° anniversario.

Nel suo intervento, il Prefetto Cannizzaro, ha voluto sottolineare il significato profondo e duplice delle “Stelle al Merito del Lavoro” che esprimono “la gratitudine dello Stato nei confronti dei Maestri del Lavoro che rappresentano proprio l’esempio concreto di quei cittadini che hanno vissuto facendo del proprio lavoro un modello di eccellenza cui ispirarsi e un momento di riflessione sul valore etico del lavoro, strumento di crescita non solo professionale delle persone ma anche per la sfera della stessa dignità umana”.

“Occorre far sì che continui il proficuo e costante rapporto di fiducia tra cittadini e Istituzioni di questo territorio cosicché si possano raggiungere i risultati prefissati. Per far questo, è anche necessario prevenire e reprimere tutte le forme di illegalità nel lavoro propedeutiche alla sicurezza nei luoghi di lavoro” e per questo la Prefettura è impegnata a contrastare ogni tentativo di distorsione alle regole del sistema nell’attività di ricostruzione post sismica.

Da parte sua, il capo dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Perugia, il dottor Sabatino Chelli, ha evidenziato, malgrado la congiuntura non ancora favorevole, il raddoppio delle domande pervenute e la difficoltà di procedere, per l’elevato livello di candidature, alla selezione dei lavoratori da proporre per il conferimento del prestigioso riconoscimento, cosa avvenuta rispettando una rigorosa proporzione tra le categorie degli impiegati e degli operai.

Ha sottolineato l’importanza della prevenzione in materia di salute e sicurezza, svolta dall’Ispettorato territoriale del lavoro per assicurare la tutela dei lavoratori Il console regionale della federazione Italiana Maestri del Lavoro, Giampaolo Censini, ha infine dato il benvenuto ai nuovi insigniti, ricordando loro che rappresentano l’espressione più nobile de lavoro nelle sue diverse forme ed invitandoli, con il loro esempio, a rendere testimonianza alle nuove generazioni dei valori di singolare e instancabile laboriosità, nonché di irreprensibile condotta morale, di cui sono espressione.

E’ seguita la consegna del diploma di conferimento dell’onorificenza e della Stella al Merito del lavoro ai nuovi Maestri del Lavoro.

Ecco gli insigniti:

Barbanera Marcello, Tenuta di Montegiove

Biagiotti Faust, Bavicchi Spa

Cagnoli Massimo, OMG Srl

Chiappini Tino, Busitalia Sita – Nord Srl

Consalvi Fausto, Biselli Srl

Corpetti Marcella, Soc. Coop. Sociale Actl

Crivelli Lucio, Meccanotecnica Umbra Spa

Facchini Ernesto, FBM

Ferretti Nuccio, Tomassini Style Srl

Fidenzi Angelo, Ast Terni

Gambacorta Attilio, Poste italiane Spa Gubbiol

Gaudenzi Rodolfo, eDistribuzione HR Business Partner acro Area Centro Toscana e Umbria

Giovagnini Clara, Banca Nazionale del lavoro Spa

Lazzerini Marina, Oleodinamica Palmerini Srl

Lionetto Giancarlo, Servizio elettrico nazionale Srl

Mastrini Gianni, Elcom System Spa

Montani Antonio, Poste Italiane Spa

Proietti Giuliano, Lineaesse

Sciattella Mariella, Busitalia Sita – Nord Srl

Torzoni Massimo, Profilumbria Spa