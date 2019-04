Prosciutto di Norcia protagonista al Vinitaly

La strada da percorrere è chiara per Andrea Sisti, Direttore di “Landscape Agronomist lab” che cura la realizzazione del progetto. “Dobbiamo valorizzare dal punto di vista culturale le caratteristiche ambientali di un territorio come la Valnerina, che incidono sul Prosciutto di Norcia IGP creando un valore aggiunto qualitativo del quale gli uomini e le donne di questa valle e dell’Umbria tutta devono essere orgogliosi, diventandone ambasciatori, sviluppando la cultura dell’accoglienza e toccando mercati importanti”.

Verona sarà l’occasione per parlare di Umbria e delle sue eccellenze, per incontrare chi non conosce il Prosciutto di Norcia IGP, raccontando la storia e la passione che animano le persone impegnate in questo lavoro. Saranno infatti gli stessi produttori ad illustrare le caratteristiche essenziali del loro Prosciutto di Norcia IGP e perché no, a raccontare le difficoltà che hanno dovuto superare dopo il sisma.

“Questo è un territorio forte – spiega l’Assessore regionale all’Agricoltura, Fernanda Cecchini – che ha superato avversità tali da costringere le aziende a delocalizzare l’attività pur di non perdere la storia, l’economia ed il valore culturale del loro impegno. Oggi ci sono le risorse per ricostruire e per ammodernare, dando slancio a progetti di marketing decisivi. Tutti gli obiettivi dovranno fondarsi su valori assoluti e su strategie che saranno dettate dal Consorzio di Tutela perché ora più che mai siamo convinti di dover puntare sul territorio e sulla certificazione del Prosciutto di Norcia IGP”.