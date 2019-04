Quadrilatero, Conte e Toninelli tagliano il nastro della riapertura

GUBBIO – Il premier Giuseppe Conte e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Saranno loro a tagliare il nastro per la ripresa dei lavori della Quadrilatero. L’appuntamento è a Borgo Tufico. Con loro il Prefetto di Ancona, Antonio D’Acunto. Presenti anche il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, il presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, l’Amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, il presidente della Quadrilatero, Guido Perosino.

“Per arrivare a questo importante risultato, dopo 9 mesi di stop per colpa di una crisi della ditta appaltatrice, la Astaldi, è stato necessario un lavoro sinergico fra vari attori, evitando quello che ad un certo punto pareva un vero e proprio collasso del sistema: mentre qualcuno soffiava sul fuoco e auspicava una ulteriore drammatizzazione, noi abbiamo lavorato per riaprire i cantieri offrendo una speranza a chi ancora oggi deve ricevere il giusto compenso per i lavori svolti. Proprio a questo proposito, la presenza del Premier e del Ministro delle Infrastrutture e dei Traporti sarà una occasione perfetta per aprire un dialogo diretto da parte dei sub-appaltatori, che potranno esporre le proprie problematiche”, dice l’onorevole Patrizia Terzoni, del M5S.