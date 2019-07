Regione, di nuovo in Aula: si parla di bilancio e nomine

PERUGIA – La presidente Donatella Porzi ha convocato l’Assemblea legislativa dell’Umbria per martedì 23 luglio alle ore 9.30. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale youtube https://tinyurl.com/yy25hlcv(link is external) e sul sito istituzionale Alumbria.it.

All’ordine del giorno:

DISEGNI DI LEGGE

– Rendiconto generale dell’amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2018 – relatore di maggioranza Andrea Smacchi (PD), relatore di minoranza Maria Grazia Carbonari (M5S)

NOMINE (relatore Andrea Smacchi, presidente della Prima Commissione)

– Agenzia per il diritto allo studio universitario (Adisu) – nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente e due sindaci supplenti.

– Sviluppumbria s.p.a. – designazione di due sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente e di un sindaco supplente in seno al collegio sindacale.

– Gepafin s.p.a. – designazione di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente in seno al collegio sindacale.

– Consiglio di amministrazione del centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (ce.d.r.a.v.) – elezione di due rappresentanti della Regione Umbria.

– Collegio dei revisori dei conti dell’azienda pubblica di servizi alla persona scuola dell’infanzia Santa Croce – Casa dei bambini Maria Montessori – rielezione del componente di spettanza della Regione Umbria, in sostituzione del membro dimissionario.

– Associazione “Mostra nazionale del cavallo – Città di Castello” – elezione di un componente effettivo e di un componente supplente, di spettanza della Regione Umbria, in seno al collegio dei sindaci revisori.