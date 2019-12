Regione, l’opposizione si spartisce gli incarichi: ecco la mappa

PERUGIA – “Come da prassi istituzionale, tutte le forze politiche di maggioranza ed opposizione hanno avviato, fin da subito dopo il voto, il dialogo per ricoprire gli incarichi statutari, regolamentari e i ruoli di garanzia delle minoranze. Come rappresentanti nelle istituzioni regionali, delle forze politiche che hanno presentato un programma alternativo a quello del centrodestra, vogliamo innanzitutto ringraziare di nuovo Vincenzo Bianconi per essersi messo a disposizione del progetto comune con serietà e generosità”. In un nota congiunta i capigruppo gruppi dell’opposizione, Tommaso Bori (Partito Democratico), Thomas De Luca (Movimento Cinque Stelle), Andrea Fora (Patto Civico per l’Umbria), Vincenzo Bianconi (Gruppo Misto), illustrano le scelte fatte in merito agli incarichi in seno agli organi istituzionali dell’Assemblea legislativa.

“La coalizione pertanto – spiegano i capigruppo dell’opposizione – nel cercare di riconoscere dignità politica nel quadro del consenso elettorale avuto, dalla minoranza si è impegnata nel rispetto del voto degli elettori di eleggere come vicepresidente del consiglio regionale Simona Meloni (PD), la presidenza del Comitato per il Controllo e la valutazione verrà attribuita a Thomas De Luca (M5S), Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria) sarà proposto come vicepresidente nella istituenda Commissione Statuto e riforme, mentre Donatella Porzi verrà proposta come vicepresidente in Commissione Antimafia e anticorruzione. Fabio Paparelli, infine, verrà indicato come Portavoce. Sottolineiamo come al di là dei nomi di chi dovrà ricoprire i vari incarichi – concludono i capigruppo -, resterà centrale nell’azione politica delle minoranze il programma elettorale con il quale ci siamo presentati alle ultime elezioni regionali”.